Il report di AssoBirra: "La birra piace sempre agli italiani ma crescono la versione analcolica e la richiesta di sostenibilità"

Temi centrali nelle dinamiche di mercato restano anche la concorrenza estera e gli scambi internazionali. L'import, infatti, si è attestato a 7,5 milioni di ettolitri (-3,8%), mentre l'export si è fermato a 3,1 milioni di ettolitri, segnando un calo del -6,0% rispetto al punto di massimo del 2022. Tuttavia, la stabilizzazione della domanda può essere riconducibile sia a fatti fisiologici di carattere demografico, sia a fattori economici. La diminuzione della popolazione e l'invecchiamento della stessa, uniti alla contrazione del potere d'acquisto delle famiglie italiane, non stanno influenzando solamente il comparto birrario in Italia, ma tutto il settore dell'alimentare.