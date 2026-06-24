il nuovo modo di bere dei giovani

Il report di AssoBirra: "La birra piace sempre agli italiani ma crescono la versione analcolica e la richiesta di sostenibilità"

Cala la produzione ma i consumi restano stabili. Tra i giovani c'è sempre più voglia di analcolici e sostenibilità

24 Giu 2026 - 17:12
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Nuovi modelli di consumo, aumento dei costi, tensioni geopolitiche, transizione ecologica ed evoluzione normativa. È questo il contesto in cui si inserisce il settore birrario italiano che, come dimostrato dall'Annual Report 2025 presentato da AssoBirra, conferma la propria capacità di adattamento, innovazione e presidio dei consumi accessibili.

Google Preferred Site

Cosa dice il report

  Secondo i dati dell'Annual Report 2025 di AssoBirra esposti a Roma martedì 23 giugno in occasione dell'evento "Birra, un ecosistema per la crescita", la filiera brassicola si conferma una componente strategica per l'economia del Paese, sostenendo il 92% della produzione di birra nazionale e oltre 112mila posti di lavoro, generando più di dieci miliardi di euro di valore condiviso. Nonostante in Italia i consumi di birra nel 2025 si siano mantenuti stabili sui livelli superiori a 21 milioni di ettolitri, gli stessi hanno mostrato un calo del 2,5% rispetto al 2024, giustificato dal rallentamento della domanda e di un progressivo invecchiamento della popolazione. 

Leggi anche

Truffe e vacanze, oltre 4 milioni di italiani nel mirino: danni per 195 milioni di euro

Vacanze in Italia, ecco quanto costeranno da Nord a Sud | Fino a 4.800 euro a settimana

Temi centrali nelle dinamiche di mercato restano anche la concorrenza estera e gli scambi internazionali. L'import, infatti, si è attestato a 7,5 milioni di ettolitri (-3,8%), mentre l'export si è fermato a 3,1 milioni di ettolitri, segnando un calo del -6,0% rispetto al punto di massimo del 2022. Tuttavia, la stabilizzazione della domanda può essere riconducibile sia a fatti fisiologici di carattere demografico, sia a fattori economici. La diminuzione della popolazione e l'invecchiamento della stessa, uniti alla contrazione del potere d'acquisto delle famiglie italiane, non stanno influenzando solamente il comparto birrario in Italia, ma tutto il settore dell'alimentare. 

Leggi anche

Tom Holland lancia la birra analcolica nata per amore di Zendaya (che è astemia)

Yoko Ono fa ritirare dal mercato la birra John Lemon: ecco cosa è successo

Resta in negativo anche il recupero del fuori casa, seppur con valori leggermente superiori al pre-pandemia. Nonostante l'accelerazione del 2022-2023, la frenata nel 2025 è dovuta anche a un fisiologico rallentamento degli afflussi turistici dall'estero. Se da un lato, dunque, i consumi odierni si aggirano su livelli prossimi a quelli precedenti alla pandemia, dall'altro la produzione nazionale nel 2025 arretra di quasi 3 punti percentuali rispetto al 2019. Tuttavia, a influenzare il mercato sono proprio le preferenze dei consumatori. Secondo il report, infatti, le birre prodotte in altri paesi europei, come la Germania, mantengono il loro appeal fra gli italiani, attestandosi al 35% sul totale dei volumi consumati.
 

Leggi anche

L'ultimo Rapporto Caritas: "Mai assistite così tante famiglie" | Sempre più lavoratori poveri

 zanzare West Nile

Bere birra attira le zanzare? Gli studi spiegano perché aumenta il rischio di punture

NoLo e sostenibilità

 All'interno di questo scenario, emerge una tendenza sempre più positiva delle birre a basso o nullo contenuto alcolico, le cosiddette NoLo. Tra il 2024 e il 2025, infatti, il segmento analcolico ha quasi raddoppiato la sua quota di incidenza sul mercato, passando dal 2,1% al 3,9%, con una crescita dell’oltre 85%. Da diversi anni, ormai, il comparto delle birre low e no alcol ha smesso di rappresentare una semplice tendenza emergente e di nicchia, presentandosi come protagoniste di una vera e propria trasformazione culturale. Un cambiamento guidato proprio dalla Generazione Z, maggiormente orientata verso la consumazione di bevande analcoliche o ne valuta il consumo in base al contesto, all'orario e all'esperienza desiderata.


Leggi anche

Sempre più condizionatori nelle case degli italiani, la spesa per l'energia raggiunge i 400 euro

Leggi anche
Forte dei Marmi

Quanto costa una casa per le vacanze? A Forte dei Marmi più di due milioni

Non solo consumo e produzione, ma anche sostenibilità. Secondo i dati, il 30% dei consumatori reputa la sostenibilità un fattore determinante nelle scelte d’acquisto. Ancora una volta è la Gen Z a guidare il trend: secondo i dati, il 30% reputa la sostenibilità un fattore determinante nelle scelte d'acquisto, rispetto al 25% della Gen X e al 24% dei Millennials. Invece, tra i più giovani, il 40% dichiara di voler acquistare solo da brand virtuosi e il 27% è disposto a spendere fino al 20% in più per una birra sostenibile.

Ti potrebbe interessare

videovideo
birra
birra analcolica

Sullo stesso tema