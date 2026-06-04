Zendaya splendida sul red carpet di "Challengers"
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La star di "Spider-Man" ha creato quattro nuove bevande fruttate nate da un'idea della madre. Il retroscena vede una lunga battaglia contro la dipendenza
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L’amore può ispirare gesti eclatanti, e nel mondo di Hollywood si traduce spesso in progetti imprenditoriali di alto profilo. Nel caso di Tom Holland e Zendaya, la complicità di coppia ha superato i confini della sfera privata per dare vita a una novità commerciale che sta già facendo discutere. L'attore trentenne ha infatti rivelato che la sua celebre fidanzata è stata la musa ispiratrice dietro la nuova gamma di birre analcoliche, prodotte dal suo brand "Bero".
Dietro la nascita del marchio "Bero" non c'è solo una pura operazione di marketing, ma una complessa storia personale. Ospite del podcast "Good Hang", condotto da Amy Poehler, Tom Holland si è messo a nudo affrontando con sincerità i dettagli più intimi della sua passata dipendenza dall'alcol: "Ero sicuramente dipendente dall'alcol. Avevo un problema e semplicemente non riuscivo a smettere", ha ammesso l'attore.
La svolta è arrivata durante il "Dry January" del 2022, un mese di totale astinenza collettiva in cui l'attore ha preso piena consapevolezza della gravità della propria situazione. "Mi svegliavo pensandoci. Guardavo continuamente l'orologio, aspettando le 12". Un'ossessione che stava logorando la sua vita professionale, la sua salute e gli affetti più cari. Superare il primo anno da sobrio è stata, per sua stessa ammissione, la sfida più difficile mai affrontata.
Lanciato il brand "Bero" nell'ottobre 2024, l'attore ha dovuto però fare i conti con un ostacolo all'interno delle mura domestiche. Zendaya, astemia da sempre, non ha mai consumato alcolici in vita sua e di conseguenza non ha mai sviluppato il palato per il sapore amaro della birra tradizionale, considerandola sgradevole. "Non amava affatto le birre che avevamo in vendita", ha confidato Holland in un'intervista rilasciata a Forbes. "C'era un anello mancante: a lei non piaceva ciò che cercavo di promuovere sul mercato".
Accogliendo il suggerimento materno per conquistare il palato della compagna, la star britannica ha deciso di miscelare la base a tasso zero con rinfrescanti bibite gassate alla frutta."Lo shandy è stato un po' un'idea di mia madre", ha infatti dichiarato l’attore. Nel comunicato stampa ufficiale del brand, l'attore ha spiegato così la genesi della bevanda: "Ho creato il 'Bero Shandy' per Z. Non è mai stata una bevitrice di birra, quindi volevo portare qualcosa di nuovo che potesse apprezzare e che ci permettesse di brindare insieme". Un esperimento riuscito, tanto che la linea - lanciata il 1° giugno 2026 con quattro varianti (Daybreak, Golden Hour, Sunset e Midnight Shandy) - è già una delle preferite dall’attrice.
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