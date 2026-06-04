Accogliendo il suggerimento materno per conquistare il palato della compagna, la star britannica ha deciso di miscelare la base a tasso zero con rinfrescanti bibite gassate alla frutta."Lo shandy è stato un po' un'idea di mia madre", ha infatti dichiarato l’attore. Nel comunicato stampa ufficiale del brand, l'attore ha spiegato così la genesi della bevanda: "Ho creato il 'Bero Shandy' per Z. Non è mai stata una bevitrice di birra, quindi volevo portare qualcosa di nuovo che potesse apprezzare e che ci permettesse di brindare insieme". Un esperimento riuscito, tanto che la linea - lanciata il 1° giugno 2026 con quattro varianti (Daybreak, Golden Hour, Sunset e Midnight Shandy) - è già una delle preferite dall’attrice.