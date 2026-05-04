Met Gala 2026, i look delle star entrati nel mito e gli ospiti confermati

© IPA | Rihanna, Jennifer Lopez, Lady Gaga e Zendaya nel corso delle ultime edizioni del Met Gala
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Alla vigilia di questa nuova edizione della “notte degli Oscar” della moda il dress code prelude meraviglie. Sui social è “effetto Beyoncé”
© IPA | Rihanna, Jennifer Lopez, Lady Gaga e Zendaya nel corso delle ultime edizioni del Met Gala
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È febbre da Met Gala 2026. Conto alla rovescia per la notte più attesa dagli appassionati di moda, in programma questo lunedì 4 maggio a New York. La scalinata del Metropolitan Museum verrà infatti trasformata da star e celebs in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. Pubblicata una lista dei primi ospiti confermati di questa edizione, per cui sui social si è iniziato a parlare di “effetto Beyoncé”, che torna dopo un’assenza lunga un decennio con un ruolo di primo piano. Mentre il dress code degli invitati prelude meraviglie.
La pop star di fama mondiale - 307 milioni di follower solo su Instagram - farà infatti gli onori di casa assieme alle altre due co-chair Nicole Kidman e Venus Williams, presenze regolari anche del Met Gala 2025, e alla padrona di casa Anna Wintour. L'ultima partecipazione di Beyoncé al Ball risale infatti al 2016. C’è chi ipotizza che non potranno perciò mancare celebs a lei vicine come Rihanna, Jay-Z e Adele. Tra le personalità di cui è stata già annunciata la presenza ci sono Anne Hathaway, Bad Bunny, Kim Kardashian, Lewis Hamilton, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Katy Perry, Irina Shayk, Hailey Bieber, Doja Cat, Teyana Taylor, Alex Consani. Tra le assenze, quella di Zendaya, Ariana Grande, Kanye West, Bella Hadid. Jeff Bezos e sua moglie Lauren Sanchez saranno i presidenti onorari, in quanto sponsor ufficiali del gala e della mostra di quest'anno del Costume Institute, "Costume Art".
Una celebrazione della moda come forma d'arte. Sarà “Costume Art” la nuova mostra annuale del Costume Institute di New York, che aprirà al pubblico dal 10 maggio 2026. Concentrandosi principalmente sull'arte occidentale dalla Preistoria ai giorni nostri, l'esposizione annuale organizzata dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Art esplorerà le rappresentazioni artistiche del corpo vestito, abbinando abiti e opere d'arte provenienti dalla vasta collezione del museo per evidenziare il rapporto intrinseco tra abbigliamento e corpo.
Il dress code di questa edizione è "Fashion is art", ovvero la moda è arte. Questo eterno dialogo - nato con le avanguardie del Novecento - si rifletterà nei look dei protagonisti della "notte degli Oscar della moda", che daranno vita alla passerella più glamour e spettacolare del mondo. La curiosità è ora tutta incentrata su come lo interpreteranno ospiti e celebs che sfileranno sulla celebre scalinata del Met, con abiti che si trasformeranno in opere e viceversa.
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Beyoncé al Met Gala nel 2016, 2015 e 2014
Il Met Gala è un evento che lega moda, arte e beneficenza. Nato per inaugurare la mostra del Costume Institute al Metropolitan Museum of Art di New York, a cui vengono devoluti i fondi raccolti dalla serata, è stato organizzato per la prima volta nel 1946 e vede la partecipazione di star e stilisti, attori, artisti, celebs. Ha messo le ali dal 1995, anno in cui ha iniziato a curarlo Anna Wintour, direttrice editoriale globale di Vogue e presidente del Met Ball.