Met Gala 2026, i look delle star entrati nel mito e gli ospiti confermati

Il Met Gala è un evento che lega moda, arte e beneficenza. Nato per inaugurare la mostra del Costume Institute al Metropolitan Museum of Art di New York, a cui vengono devoluti i fondi raccolti dalla serata, è stato organizzato per la prima volta nel 1946 e vede la partecipazione di star e stilisti, attori, artisti, celebs. Ha messo le ali dal 1995, anno in cui ha iniziato a curarlo Anna Wintour, direttrice editoriale globale di Vogue e presidente del Met Ball.