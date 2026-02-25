Met Gala 2026, come vestiranno le star? Svelato il dress code

"Fashion is art", ovvero la moda è arte. È questo eterno dialogo - nato con le avanguardie del Novecento - che si rifletterà nei look per questa edizione della serata evento considerata "la notte degli Oscar della moda". La curiosità è ora tutta incentrata su come lo interpreteranno ospiti e celebs che sfileranno sulla celebre scalinata del Met, con abiti che si trasformeranno in opere e viceversa. Tra le personalità di cui è stata già annunciata la presenza anche Anthony Vaccarello, Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Alex Consani, Doja Cat, Teyana Taylor, Elizabeth Debicki. Jeff Bezos e sua moglie Lauren Sanchez saranno i presidenti onorari, in quanto sponsor ufficiali del gala e della mostra di quest'anno del Costume Institute, "Costume Art".