Met Gala 2026, come vestiranno le star? Svelato il dress code

Met Gala 2025: i beauty look spettacolari delle star sul red carpet
I look a tema della prossima edizione potrebbero trasformare il red carpet più glamour del fashion system in una galleria d'arte a cielo aperto
Alcune delle celebs protagoniste dei Met Gala e attese per l'edizione 2026: Beyoncé e Nicole Kidman, Elizabeth Debicki, Sabrina Carpenter, Lauren Sanchez Bezos, la "padrona di casa" Anna Wintour e Teyana Taylor © Afp
Sarà un Met Gala delle meraviglie. Dopo l'annuncio del tema scelto per l'edizione 2026 e le celebs che faranno gli onori di casa accanto alla presidente Anna Wintour - Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams -, è stato finalmente svelato il dress code dei partecipanti all'evento show più glamour del fashion system mondiale, che andrà in scena nella notte del 4 maggio dal Metropolitan Museum di New York. E che potrebbe trasformarsi - mai come quest'anno - in una galleria vivente a cielo aperto.
"Fashion is art", ovvero la moda è arte. È questo eterno dialogo - nato con le avanguardie del Novecento - che si rifletterà nei look per questa edizione della serata evento considerata "la notte degli Oscar della moda". La curiosità è ora tutta incentrata su come lo interpreteranno ospiti e celebs che sfileranno sulla celebre scalinata del Met, con abiti che si trasformeranno in opere e viceversa. Tra le personalità di cui è stata già annunciata la presenza anche Anthony Vaccarello, Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Alex Consani, Doja Cat, Teyana Taylor, Elizabeth Debicki. Jeff Bezos e sua moglie Lauren Sanchez saranno i presidenti onorari, in quanto sponsor ufficiali del gala e della mostra di quest'anno del Costume Institute, "Costume Art".
Ariana Grande al Met Gala 2018 con una creazione di Vera Wang che riproduceva gli affreschi del Giudizio Universale di Michelangelo
Dopo un’assenza lunga un decennio, la pop star di fama mondiale - 307 milioni di follower solo su Instagram - tornerà con un ruolo da protagonista. L'ultima partecipazione di Beyoncé al Ball risale infatti al 2016, a differenza delle altre due co-chair Nicole Kidman e Venus Williams, presenze regolari anche del Met Gala 2025.
Beyoncé al Met Gala nel 2016, 2015 e 2014
Una celebrazione della moda come forma d'arte. La serata evento inaugurerà “Costume Art”, la nuova mostra annuale del Costume Institute di New York, che aprirà al pubblico dal 10 maggio 2026. Concentrandosi principalmente sull'arte occidentale dalla Preistoria ai giorni nostri, esplorerà le rappresentazioni artistiche del corpo vestito, abbinando abiti e opere d'arte provenienti dalla vasta collezione del museo per evidenziare il rapporto intrinseco tra abbigliamento e corpo. Guardando all'edizione precedente, del 2025, mostra e tema sono stati "Superfine: Tailoring Black Style" e "Black dandy".
Il Met Gala è un evento che lega moda, arte e beneficenza. Nato per inaugurare la mostra del Costume Institute al Metropolitan Museum of Art di New York, a cui vengono devoluti i fondi raccolti dalla serata, è stato organizzato per la prima volta nel 1946 e vede la partecipazione di star e stilisti, attori, artisti, celebs. Ha messo le ali dal 1995, anno in cui ha iniziato a curarlo Anna Wintour, direttrice editoriale globale di Vogue e presidente del Met Ball.
