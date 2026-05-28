Birra Messina racconta i 6 trend dell’aperitivo contemporaneo

In questo scenario, la birra si conferma protagonista della nuova cultura dell’aperitivo e la bevanda più versatile per il 74% degli italiani: accessibile ma contemporanea, adatta sia ai momenti informali sia alle occasioni più ricercate. A guidare le scelte è soprattutto la curiosità: oltre l’86% degli italiani considera importante scoprire nuovi gusti e ingredienti inaspettati, mentre più di 6 italiani su 10 hanno già provato birre diverse dal solito, come referenze aromatizzate o arricchite da ingredienti speciali. A conquistare sono la distintività del prodotto (55%) e un gusto originale ma equilibrato (36%), insieme a caratteristiche sempre più ricercate durante l’aperitivo come la facilità di bevuta (25%) e la capacità di offrire un’esperienza fuori dall’ordinario.