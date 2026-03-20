L’aperitivo si sta evolvendo, Birra Messina lancia Note di Melograno
Secondo un’indagine condotta da AstraRicerche per Birra Messina, l’84% degli intervistati dichiara di apprezzare l’esplorazione di sapori inediti
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Birra Messina ha lanciato il nuovo prodotto “Note di Melograno”, una birra che contiene il succo di questo frutto per reinterpretare l’aperitivo con uno sguardo diverso. La novità si inserisce in un quadro in evoluzione, in particolare tra i giovani: secondo un’indagine condotta da AstraRicerche per Birra Messina infatti per il 30% dei Gen Z scegliere cosa bere diventa un gesto identitario. Secondo il campione intervistato, l’aperitivo rappresenta un momento per staccare dalla routine e concedersi una pausa piacevole (69%), ma anche un’occasione per esprimere sé stessi, il proprio stile e affermare chi si è davvero (33%) e per scoprire nuovi gusti e lasciarsi sorprendere (18%).
Gli italiani e l'aperitivo
Se per quasi 9 italiani su 10 (88%) l’aperitivo vuol dire essere nel posto giusto e a proprio agio, anche la scoperta di nuove esperienze di gusto gioca un ruolo importante: l’86% del campione la considera importante per rendere il momento più coinvolgente, con l’84% che dichiara di apprezzare particolarmente l’esplorazione di sapori inediti o ingredienti sorprendenti. “I dati della ricerca ci raccontano un aperitivo che sta evolvendo, soprattutto tra i giovani adulti. Non è più solo un rito sociale, ma un momento sempre più legato all’espressione personale, alla scoperta e alla meraviglia dei dettagli inaspettati”, ha commentato Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia. “È proprio a partire da questa evoluzione che nasce Birra Messina Note di Melograno: una birra impreziosita da un ingrediente inaspettato, il succo di melograno, capace di regalare un gusto bilanciato e piacevolmente rinfrescante, con una delicata nota fruttata sul finale”.
Cosa cercano i più giovani
Tornando all’analisi, emerge come nel campo della birra da accompagnare all’aperitivo a fare la differenza è soprattutto la peculiarità del prodotto: questa è infatti indicata come fattore più rilevante dal 55% degli intervistati. Seguono il gusto, che deve essere originale ma equilibrato (36%) e la facilità di bevuta (25%). Tra i più giovani, emerge inoltre una particolare attenzione verso caratteristiche in linea con uno stile di vita sano ed equilibrato (22%), insieme a elementi capaci di sorprendere, come il colore particolare della birra (18%) o la presenza di un ingrediente speciale (15%). Un insieme di fattori che conferma come durante l’aperitivo la birra sia sempre più un terreno di sperimentazione, oltre che di scelta consapevole.