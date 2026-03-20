L’aperitivo si sta evolvendo, Birra Messina lancia Note di Melograno

Birra Messina ha lanciato il nuovo prodotto “Note di Melograno”, una birra che contiene il succo di questo frutto per reinterpretare l’aperitivo con uno sguardo diverso. La novità si inserisce in un quadro in evoluzione, in particolare tra i giovani: secondo un’indagine condotta da AstraRicerche per Birra Messina infatti per il 30% dei Gen Z scegliere cosa bere diventa un gesto identitario. Secondo il campione intervistato, l’aperitivo rappresenta un momento per staccare dalla routine e concedersi una pausa piacevole (69%), ma anche un’occasione per esprimere sé stessi, il proprio stile e affermare chi si è davvero (33%) e per scoprire nuovi gusti e lasciarsi sorprendere (18%).