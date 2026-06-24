Gioco d'azzardo mai così diffuso e uso "problematico" di Internet: allarme sulle nuove dipendenze dei giovani

Secondo lo studio, sono circa 1 milione e 600mila (64%) gli studenti che dichiarano di aver giocato almeno una volta nella vita, quasi un milione e mezzo nell'ultimo anno. Tra le tipologie più diffuse prevalgono Gratta&Vinci e scommesse calcistiche. Inoltre, se il gioco in contesti fisici resta la modalità preferita dai giovani, è anche vero che i dati sul gambling online sono in crescita. Il 14% degli studenti ha infatti giocato su Internet nel 2025: tra questi, aumentano rispetto al 2024 i profili di gioco "a rischio" (7,1%) e "problematico" (5,2%).