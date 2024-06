Hikikomori, il ministro Valditara: "Sono 50mila casi in Italia"

In giapponese il termine hikikomori significa "stare in disparte" e viene utilizzato per descrivere un giovane che si confina volontariamente in casa, isolandosi dal resto del mondo per un periodo di almeno sei mesi. I comportamenti più comuni sono il rifiuto di uscire, di andare a scuola, a lavoro e il tagliare i contatti umani con gli amici e, a volte, anche con i genitori. Il mondo esterno viene sostituito da una bolla virtuale, fatta di social network, videogiochi e piattaforme di streaming. Il fenomeno è stato riconosciuto per la prima volta in Giappone negli Anni '90, in un libro dello psichiatra Saito Tamaki. La natura del comportamento rimane però ancora nebulosa. Per un lato della letteratura scientifica, la condizione di hikikomori dovrebbe essere considerata come un disturbo psichiatrico a tutti gli effetti. Opinione rigettata da altri esperti, che considerano il fenomeno come una sindrome culturale. Un punto di vista che, originariamente, aveva trovato forza nelle condizioni socio-culturali giapponesi, ma che ormai da tempo si è diffuso in tutto il mondo, Italia compresa.