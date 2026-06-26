Maturità 2026, via ai festeggiamenti social: dalle uova alle docce di spumante, passando per i gavettoni

Perché se un tempo, varcato il cancello della scuola, ci si limitava a un sospiro di sollievo e a una pacca sulla spalla da parte di amici e (forse) parenti, oggi il "post-esame" si è trasformato in un vero e proprio rito collettivo, rigorosamente documentato e condiviso online. Così, su TikTok - piattaforma preferita dalla GenZ per manifestare le proprie emozioni - l'hashtag dedicato alla Maturità 2026 è un'esplosione di reazioni, gioia pura e, in molti casi, totale follia. Skuola.net si è fatta un giro nel feed per catalogare i festeggiamenti più iconici, divertenti ed emozionanti di quest'anno. Preparatevi, perché c'è davvero di tutto!