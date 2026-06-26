Maturità 2026, via ai festeggiamenti social: dalle uova alle docce di spumante, passando per i gavettoni
L'uscita dal colloquio orale è da sempre il momento più atteso da ogni studente: significa che l'esame è finito e il diploma è vicino. Ecco come la GenZ festeggia la fine delle scuole superiori
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Se la notte prima degli esami viene accompagnata dalle note di Antonello Venditti, l'uscita dagli orali può essere "raccontata" in stile telecronisti di Formula 1 con le stesse parole usate per omaggiare il ferrarista Charles Leclerc. Il luogo dove tutto questo può diventare realtà sono le piattaforme social, dove infatti in questi giorni spopolano i video con cui i maturandi si congedano dalle superiori. Tra chi se la cava con un classico mazzo di fiori e una colonna sonora emozionale e chi, invece, è costretto a un bombardamento di uova, gavettoni e farina.
Perché se un tempo, varcato il cancello della scuola, ci si limitava a un sospiro di sollievo e a una pacca sulla spalla da parte di amici e (forse) parenti, oggi il "post-esame" si è trasformato in un vero e proprio rito collettivo, rigorosamente documentato e condiviso online. Così, su TikTok - piattaforma preferita dalla GenZ per manifestare le proprie emozioni - l'hashtag dedicato alla Maturità 2026 è un'esplosione di reazioni, gioia pura e, in molti casi, totale follia. Skuola.net si è fatta un giro nel feed per catalogare i festeggiamenti più iconici, divertenti ed emozionanti di quest'anno. Preparatevi, perché c'è davvero di tutto!
La "guerra" senza esclusione di colpi: farina, uova e docce di spumante - Sembra che i classici gavettoni d'acqua siano ormai considerati "roba da dilettanti". Il nuovo trend per accogliere il neo-maturato fuori da scuola è un vero e proprio agguato. Gli amici attendono il malcapitato armati fino ai denti: farina, uova fresche da rompere in testa e fiumi di spumante agitato e stappato come sul podio di un Gran Premio. Il risultato? Studenti impanati da capo a piedi, ma con il sorriso più grande del mondo.
Cuore, lacrime e sorprese chilometriche - Non c'è, però, solo il caos: per moltissimi ragazzi, l'uscita da scuola è un rilascio di tensione che si scioglie inevitabilmente in un pianto liberatorio. Ad aspettarli ci sono genitori, nonni e amici, armati di mazzi di fiori giganteschi e corone d'alloro.
Ma i video che fanno davvero stringere il cuore sono quelli delle sorprese inaspettate: c'è persino chi ha deciso di percorrere 2.000 chilometri in aereo, all'insaputa del candidato, pur di farsi trovare fuori dal cancello in quel momento speciale. L'amicizia vera, in fondo, si vede anche da questo. La GenZ, anche in questi momenti così carichi di pathos, non perde poi mai l'occasione di trasformare un evento in un "meme" vivente.
C'è chi, appena il presidente di commissione pronuncia le magiche parole "L'esame è finito, puoi andare", inizia a ballare in modo coreografico direttamente sulle scale della scuola. E c'è chi viene accolto dagli amici con un'epica telecronaca sportiva, trasformando l'uscita dall'istituto in una vittoria su un circuito di Formula 1.
Rituali di chiusura: appunti al rogo e dediche al cielo - Infine, ci sono i gesti simbolici, quelli che segnano plasticamente "la fine di un'era", come racconta a caldo qualche studente nei suoi vlog post-esame. Per esorcizzare cinque anni di fatiche, alcuni scelgono la via del fuoco: barbecue improvvisati dove incenerire appunti, riassunti e mappe concettuali, per fare spazio solo all'"estate, la playa e la musica" (Baby K docet!). Altri, invece, optano per una chiusura più dolce e riflessiva, affidando a un palloncino a forma di cuore una dedica speciale ("Ce l'ho fatta, spero tu sia fiero di me"), lasciandolo volare in cielo per chi non c'è più.