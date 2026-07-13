Accesso a Medicina, ecco la "versione 2.0" del semestre aperto: cosa cambia per gli studenti

Il menù del nuovo “Semestre Aperto”, ovvero il periodo di filtraggio - che ha debuttato lo scorso anno - per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria è servito: il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha infatti firmato il decreto che dà il via alle iscrizioni per il prossimo anno accademico 2026/2027.