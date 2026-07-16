La sofferenza della Primaria e la sfida della "nuova normalità" post Covid - Peccato che, ragionando in prospettiva, l’entusiasmo si spenga un pochettino. Perché scendendo lungo la piramide dell'età scolare si rintracciano i campanelli d'allarme più squillanti per il prossimo futuro. La scuola primaria, fondamento dell'intero percorso, è il segmento che fatica maggiormente a ritrovare il passo dopo il profondo trauma della pandemia.Le prove somministrate agli 800mila bambini di seconda e quinta elementare certificano un panorama stagnante e, in alcuni casi, in regressione. In Matematica, la quota di bambini che raggiunge i livelli base è calata di ben 3 punti percentuali in un solo anno, fermandosi rispettivamente al 64% (seconda elementare) e al 63% (quinta elementare). Ampliando lo sguardo al periodo pre-Covid, i risultati medi di Italiano e Matematica per i più piccoli restano inferiori di circa 8-10 punti percentuali rispetto alla normalità del 2019.Anche qui, l'unico vero sorriso arriva dall'Inglese, dove i piccoli studenti sfiorano percentuali di apprendimento lodevoli: il 91% centra il traguardo in lettura e l'85% in ascolto. L'onda lunga di queste fragilità iniziali, poi, si ripercuote inevitabilmente alla scuola media (grado 8) e nel primo biennio delle superiori (grado 10), dove le percentuali di adeguatezza in Italiano e Matematica galleggiano su una media nazionale asfittica che oscilla tra il 55% e il 61%. Su questo, come avvertono i ricercatori, l'Italia scolastica deve fare i conti con una "nuova normalità", come l’ha definita il ricercatore Roberto Ricci, Presidente dell’INVALSI. Il tempo delle lezioni frontali standardizzate e uguali per tutti è irrimediabilmente finito: per risollevare i livelli di una popolazione così eterogenea, le istituzioni dovranno investire in interventi granulari, classe per classe, alunno per alunno, potenziando la didattica, la formazione dei docenti e le infrastrutture.