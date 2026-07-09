Più italiani laureati? La rincorsa alla media europea conta anche sulle telematiche: quasi un universitario su 6 studia "a distanza"

Ma, in questo ambito, è un altro il dato più forte e rivelatore dell'intero rapporto, quello che testimonia l'impatto reale e tangibile di queste istituzioni sulla vita delle persone. Alla precisa domanda se avrebbero comunque conseguito il titolo senza la possibilità di frequentare un'università digitale, il 45,1% dei laureati ammette categoricamente che la laurea “non l'avrebbe mai ottenuta”. A cui si aggiunge un ulteriore 39,4% che si è detto convinto che, seguendo i canali tradizionali, il percorso avrebbe richiesto tempi molto più lunghi e faticosi.