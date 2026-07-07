L'identikit dei laureandi di oggi: 2 su 3 lavorano durante gli studi e 6 su 10 fanno tirocini

Tra questi, c'è chi lo fa per "arrotondare" e pesare meno sul bilancio familiare - i cosiddetti studenti-lavoratori, che sono la maggior parte (il 56,7%) - e chi invece porta avanti una vera e propria doppia vita, rientrando nella categoria dei lavoratori-studenti a tempo pieno (sono l'11,3%), che invertono la prospettiva e provano a far conciliare la necessità di far quadrare il bilancio personale con la voglia di formarsi per migliorare. Un dinamismo che, anche qui, smentisce l'idea di giovani chiusi nella bolla dell’universitario perdigiorno e lontani dalle responsabilità.