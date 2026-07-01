La rivincita della filosofia, così l'IA riscopre il valore delle grandi domande (e cerca filosofi)

Perché i filosofi sono diventati indispensabili? - I moderni sistemi di intelligenza artificiale sono straordinariamente potenti nel riconoscere schemi, elaborare informazioni e generare testi, immagini e codice. Ma non comprendono il significato delle proprie affermazioni né possiedono un sistema di valori. Ogni decisione sul loro comportamento deve quindi essere progettata dagli esseri umani. È qui che entra in gioco la filosofia. I filosofi sono abituati a lavorare su concetti complessi e spesso ambigui, su temi esistenziali come "cosa significa la verità"? E allora come si prende una decisione giusta quando due principi entrano in conflitto? Quando una risposta può essere considerata sufficientemente certa? Sono interrogativi che oggi emergono quotidianamente nello sviluppo dell'IA. L'etica contribuisce a definire i principi che guidano il comportamento dei sistemi intelligenti; la logica aiuta a costruire ragionamenti coerenti; la filosofia del linguaggio permette di analizzare il significato delle parole e le ambiguità della comunicazione tra esseri umani e macchine. In altre parole, mentre gli ingegneri progettano il funzionamento dell'intelligenza artificiale, i filosofi aiutano a definire il quadro concettuale entro cui essa dovrà operare.