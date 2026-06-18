Migliori università al mondo, la classifica QS: balzo in avanti delle italiane, arretrano quelle europee | Spicca il Politecnico di Milano

Tra i grandi sistemi universitari dell'Unione europea, l'Italia è l'eccezione. Nell'edizione 2027 della Qs World University Rankings di QS Quacquarelli Symonds, sono 47 i nostri atenei classificati: 26 migliorano la propria posizione in classifica e solo 15 arretrano. L'Italia, in altre parole, è l'unico Paese europeo con più università in crescita che in calo, mentre Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi vedono la netta maggioranza dei propri atenei arretrare. Anche il Regno Unito registra un saldo netto negativo (-8%). Entrando nello specifico, il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12esimo anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87esimo posto mondiale: è il miglior risultato della sua storia e il più alto piazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano.