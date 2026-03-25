Università, La Sapienza prima per lettere classiche e storia antica per il sesto anno. Ecco i top atenei al mondo
Italia al terzo posto tra paesi Ue per numero di atenei classificati. L'università romana si conferma la migliore per gli studi classici. Bene anche Politecnico di Milano, Bocconi e "Normale" di Pisa. I piazzamenti delle altre italiane
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Per il sesto anno consecutivo, la Sapienza Università di Roma si conferma la migliore istituzione al mondo nel campo delle Lettere Classiche e della Storia Antica. Mentre altri prestigiosi atenei registrano oscillazioni — come Oxford, scivolata al quarto posto dietro i due colossi cinesi Fudan e Pechino — la Sapienza mantiene saldamente la vetta. È quanto emerge dai QS World University Rankings by Subject 2026, pubblicati di recente, che ogni anno confrontano le università globali in base alle singole discipline.
Più in generale, come fa notare un'analisi del report effettuata dal portale Skuola.net, tra i giganti statunitensi e la rapida ascesa degli atenei asiatici, l’Italia vanta ben 8 piazzamenti nella Top 10 mondiale e altri 8 nella Top 20.
Nel contesto dell'Unione Europea, la performance italiana è superata solo dall'Olanda (15 istituti in Top 10 e 35 in Top 20). Ma l’Italia precede grandi nazioni come la Francia (6 atenei in Top 10, nessun primato assoluto e 9 nella Top 20) e la Germania (2 atenei in Top 10 e 14 nella Top 20).
QS World University Rankings by Subject: i pizzamenti delle italiane
L’ateneo romano, oltre al primato nelle discipline classiche, eccelle in altre materie dell'area umanistica, posizionandosi al settimo posto globale sia in Storia dell’Arte che in Archeologia. Oltre alla Sapienza, altri tre atenei italiani figurano tra i primi dieci al mondo nelle rispettive categorie: il Politecnico di Milano (6° in Architettura e 7° in Art & Design), l'Università Bocconi (9ª nel Marketing e 10ª in Business & Management) e la Scuola Normale Superiore di Pisa (10ª negli Studi Classici).
Il Politecnico di Milano si distingue, inoltre, con tre corsi di area STEM nella Top 20 (Ingegneria Meccanica, Aeronautica e Civile al 14° posto; Ingegneria e Tecnologia al 20°) e altri sei nella Top 50: Data Science e AI, Ingegneria Chimica, Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Scienza dei Materiali, Ingegneria Mineraria e Matematica.
Anche il Politecnico di Torino si posiziona tra i leader mondiali: 18° in Architettura, 19° in Ingegneria del Petrolio e con altri quattro corsi presenti nella Top 50. La Bocconi estende il proprio prestigio oltre i due piazzamenti in Top 10, classificandosi 18ª in Economia ed Econometria, 20ª in Accounting & Finance e 48ª in Social Policy & Administration. In ambito politico, la Luiss raggiunge il 23° posto in Politics & International Studies, seguita dall'Istituto Universitario Europeo di Fiesole (31°).
L'Università di Bologna (Alma Mater) vanta 9 discipline tra le prime 50 al mondo, con l'Archeologia al 19° posto e Ingegneria del Petrolio al 24°, mentre la Sapienza ne conta 6 nella medesima fascia. Tra le altre performance di rilievo, l'Università di Padova si attesta al 48° posto in Psicologia e l'Università di Torino al 42° in Filosofia. Si segnala inoltre la NABA di Milano, che entra in classifica al 41° posto per Art & Design.
Nell'area delle Lettere e della Storia dell'Arte, emergono le ottime performance dello IUAV di Venezia (14° in Storia dell'Arte), delle università di Firenze e Roma Tre (entrambe 26ª), dell'Università di Pisa (23ª in Lettere Classiche) e della veneziana Ca' Foscari (24ª nella medesima disciplina).
In totale, sono 60 gli atenei italiani citati (rispetto ai 56 del 2025) compaiono 769 volte nella classifica, di cui 671 voci nelle singole discipline e 98 nelle cinque grandi aree di studi. L'Italia è il settimo paese più rappresentato per atenei classificati.