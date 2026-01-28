QS Rankings Europe 2026: quattro università italiane tra le prime 100 d’Europa. Il Politecnico di Milano si conferma il migliore

Appena sotto il podio, infatti, c’è Cambridge, seguita dall’Università di Edimburgo e dal King’s College di Londra. A spezzare il dominio inglese è l’Università PLS di Parigi, all’ottavo posto. Infine, l’Università di Manchester e l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) in Svizzera.