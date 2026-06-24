Studenti e lavoratori: alle superiori uno su due lavora quando la scuola è chiusa

Gli studenti italiani non stanno con le mani in mano quando la scuola è chiusa. Infatti, oltre la metà degli alunni delle superiori integra il proprio portafoglio praticando lavori o lavoretti di vario tipo: dal cameriere al babysitter, passando per l'assistente ai bagnanti oppure per i nuovi mestieri dell'economia digitale. Insomma, mentre noi ce li immaginiamo sul divano a oziare con lo smartphone, alcuni di loro con questo strumento gestiscono e-commerce, dropshipping, sponsorizzazioni e collaborazioni con brand, monetizzando i loro follower. Chiaramente una statistica con i dati ufficiali è impossibile da comporre, perché molte di queste occupazioni sono frutto di transazioni brevi manu. Quindi bisogna affidarsi alle dichiarazioni dei diretti interessati, come da anni fa l'Osservatorio "Dopo il diploma".