Smartphone, oltre il 50% dei genitori traccia con il cellulare i figli maggiorenni
Un'indagine condotta dall'Università del Michigan rivela che il controllo può aumentare ansia, sfiducia e ostacolare il percorso verso l'autonomia
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La geolocalizzazione tramite smartphone non si ferma ai 18 anni. Sapere sempre dove si trova un figlio è diventato semplice, basta aprire un'app sullo smartphone. Una possibilità che molti genitori considerano rassicurante, ma che rischia di trasformarsi in una forma di controllo permanente. Il paradosso è che la tecnologia nata per aumentare la sicurezza spesso produce l'effetto opposto: più si controlla, più crescono preoccupazioni e timori. A evidenziarlo è una nuova indagine condotta dall'Università del Michigan, secondo cui oltre la metà dei genitori continua a monitorare la posizione dei propri figli anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Una pratica sempre più diffusa che apre interrogativi sul delicato equilibrio tra protezione, fiducia e indipendenza.
Il controllo digitale non si ferma ai 18 anni
Secondo il sondaggio, il monitoraggio tramite geolocalizzazione non riguarda soltanto adolescenti e minorenni. Molti genitori continuano infatti a seguire gli spostamenti dei figli anche quando questi sono ormai adulti. Le motivazioni sono diverse. Il 68% degli intervistati dichiara di utilizzare il tracciamento per sentirsi più tranquillo, il 64% lo considera utile in caso di emergenza e una quota minore, pari al 17%, lo sfrutta per verificare che il figlio si trovi in un luogo ritenuto sicuro. Numeri che mostrano come il desiderio di protezione non diminuisca con l'età dei figli, ma che al tempo stesso fanno emergere il rischio di una dipendenza psicologica dagli strumenti digitali.
Perché la geolocalizzazione può aumentare l'ansia
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, avere accesso continuo alla posizione dei figli non sempre aiuta a stare sereni. Per quasi un genitore su quattro, infatti, il controllo costante finisce per alimentare ulteriormente l'ansia. Gli esperti spiegano che osservare un singolo dato, come una posizione geografica, senza conoscere il contesto può portare a interpretazioni errate. Un ritardo, una sosta inattesa o uno spostamento insolito possono generare preoccupazioni immotivate e scenari negativi che spesso non corrispondono alla realtà. In altre parole, sapere dove si trova una persona non significa sapere come sta, cosa sta facendo o se ha realmente bisogno di aiuto.
I rischi per l'autonomia dei figli adulti
Secondo gli studiosi che hanno analizzato il fenomeno, il problema emerge quando il monitoraggio diventa una presenza costante nella vita dei figli. La sorveglianza continua può infatti interferire con il naturale percorso verso l’autonomia e la responsabilità personale. Il rischio è quello di creare un rapporto basato sul controllo anziché sulla fiducia. Inoltre, il tracciamento può generare un falso senso di sicurezza: conoscere la posizione di una persona non garantisce la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di pericolo. Gli esperti sottolineano che affrontare situazioni impreviste, prendere decisioni autonome e imparare a gestire i rischi rappresentano passaggi fondamentali nella crescita di ogni giovane adulto.
Dialogo e regole condivise per un uso consapevole
Dall'indagine emerge che quasi tutti i figli sono consapevoli di essere geolocalizzati dai genitori. Tuttavia, solo una parte di loro ha la possibilità di scegliere liberamente se mantenere attiva o meno questa funzione. Per questo motivo gli specialisti invitano le famiglie ad affrontare apertamente il tema. Con l'ingresso nell'età adulta, la condivisione della posizione dovrebbe essere una scelta concordata e non un obbligo implicito. In alcune circostanze particolari, come un viaggio in un luogo sconosciuto o un appuntamento considerato potenzialmente delicato, la geolocalizzazione può rappresentare uno strumento utile. Ma non dovrebbe sostituire la capacità dei ragazzi di valutare autonomamente i rischi e adottare comportamenti prudenti.
Come superare la necessità di controllare sempre
Gli esperti suggeriscono ai genitori di recuperare forme di comunicazione più semplici e meno invasive. Un messaggio, una telefonata o un accordo per aggiornarsi periodicamente possono offrire la stessa tranquillità senza trasformare il rapporto in una sorveglianza continua. Il passaggio più importante resta però quello culturale: riconoscere che i figli, una volta diventati adulti, hanno diritto ai propri spazi e alle proprie scelte. Accettare che possano commettere errori fa parte del percorso di crescita e contribuisce a costruire relazioni più equilibrate e fondate sulla fiducia reciproca.