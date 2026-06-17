La geolocalizzazione tramite smartphone non si ferma ai 18 anni. Sapere sempre dove si trova un figlio è diventato semplice, basta aprire un'app sullo smartphone. Una possibilità che molti genitori considerano rassicurante, ma che rischia di trasformarsi in una forma di controllo permanente. Il paradosso è che la tecnologia nata per aumentare la sicurezza spesso produce l'effetto opposto: più si controlla, più crescono preoccupazioni e timori. A evidenziarlo è una nuova indagine condotta dall'Università del Michigan, secondo cui oltre la metà dei genitori continua a monitorare la posizione dei propri figli anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Una pratica sempre più diffusa che apre interrogativi sul delicato equilibrio tra protezione, fiducia e indipendenza.