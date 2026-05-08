È la prima paziente a essere presa in carico dal Servizio sanitario nazionale per le dipendenze (il cosiddetto Serd) per una "dipendenza comportamentale da IA". Succede a Venezia. Come riporta il quotidiano locale Il Gazzettino la giovane ha 20 anni e con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi e a dare totale fiducia al chatbot online.