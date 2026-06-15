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Roma, gli rubano il marsupio con il farmaco salvavita della figlia: la polizia lo ritrova

Oltre al medicinale, nel borsello c'erano il cellulare e mille euro in contanti, necessari per acquistare un costoso farmaco oncologico

15 Giu 2026 - 16:37
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© Da video

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Si era presentato negli uffici del commissariato di polizia Spinaceto (Roma) in evidente stato di agitazione e preoccupazione, dopo aver subito il furto del marsupio dove all'interno custodiva non solo il cellulare ma anche mille euro destinati all'acquisto di un costoso farmaco oncologico e un medicinale salvavita indispensabile per la terapia della figlia.

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Gli agenti hanno rassicurato l'uomo e avviato le ricerche che si sono concluse nel migliore dei modi, riuscendo a individuare il dispositivo nell'ufficio postale di via Macchia Saponara grazie ai sistemi di geolocalizzazione. Il marsupio, abbandonato con tutto il contenuto all'interno di una cassetta, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Le autorità ora stanno cercando di risalire all'autore del furto, con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

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