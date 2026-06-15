Roma, gli rubano il marsupio con il farmaco salvavita della figlia: la polizia lo ritrova

Gli agenti hanno rassicurato l'uomo e avviato le ricerche che si sono concluse nel migliore dei modi, riuscendo a individuare il dispositivo nell'ufficio postale di via Macchia Saponara grazie ai sistemi di geolocalizzazione. Il marsupio, abbandonato con tutto il contenuto all'interno di una cassetta, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Le autorità ora stanno cercando di risalire all'autore del furto, con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.