Torino, gli rubano il motorino: lo ritrova dopo 42 anni

I carabinieri di Volpiano, nel Torinese, hanno ritrovato un motorino Garelli rubato ben 42 anni fa. Gli uomini dell'Arma lo hanno restituito al legittimo proprietario, un 58enne di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Il fatto risale ad alcuni giorni fa quando una pattuglia si è imbattuta in un uomo, un 64enne, che si trovava alla guida del ciclomotore privo di targa. Gli accertamenti eseguiti sul telaio hanno rilevato che il mezzo risultava oggetto di furto dal 1984 quando era stato sottratto dalla dimora d'infanzia del proprietario, a Vado Ligure. Il 64enne è stato denunciato dalla procura di Ivrea per ricettazione. I carabinieri hanno quindi organizzato la restituzione del ciclomotore al 58enne: il suo primo mezzo a due ruote e ricordo dei suoi 16 anni.