Milano, furto di vino pregiato in un ristorante: bottino da 280mila euro

Il Romanée-Conti è considerato da molti esperti uno dei vini più prestigiosi e ricercati al mondo. Prodotto in un piccolo vigneto della Borgogna, nel comune di Vosne-Romanée, nasce esclusivamente da uve Pinot Noir coltivate con grande cura e secondo rigorosi standard qualitativi. La sua produzione estremamente limitata, la sua qualità eccezionale e a una straordinaria capacità di invecchiamento, ne ha fatto un simbolo di eccellenza enologica.