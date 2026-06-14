rubato del Romanée-Conti

Milano, furto di vino pregiato in un ristorante: bottino da 280mila euro

Nelle immagini di video sorveglianza si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa e giubbetto catarifrangente aprire due varchi nel vetro antisfondamento da cui poi hanno prelevato le bottiglie

14 Giu 2026 - 18:03
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Furto di vini in pieno giorno a Milano per un valore di 280mila euro, poche bottiglie ma molto pregiate, di Romanée-Conti prelevate al ristorante Affinatore di Milano, rinomato soprattutto per la sua carta dei vini, premiato fra l'altro da Wine Spectator. Sulla pagina Instagram del locale, è stato caricato il video del furto, in cui si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa e giubbetto catarifrangente aprire due varchi nel vetro antisfondamento da cui prelevano le bottiglie.

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L'abbigliamento adatto

 Abbigliamento adatto per passare inosservati visto che davanti al locale, in via Piero della Francesca, c'è un cantiere. Prendono diverse bottiglie del Domaine Romanée Conti (tenuta in borgogna che detiene il record di prezzo con una bottiglia del 1945 venduta all'asta a New York a 812.500 dollari l'aprile dello scorso anno) e le mettono nel borsone degli attrezzi prima di andarsene. Subito scatta il sistema d'allarme, che manda una notifica sui telefoni dei responsabili e nel giro di pochi minuti arrivano sul posto gli addetti alla sicurezza quando però i ladri si sono già dileguati. "Confidiamo che i responsabili vengano individuati.

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"Continueremo con passione e dedizione"

 Nel frattempo, però - spiegano dal ristorante nel post --, non intendiamo rassegnarci: sostituiremo le bottiglie di Romanée-Conti sottratte, ricostruiremo ciò che è stato danneggiato, pubblicheremo i numeri seriali delle bottiglie rubate affinché possano essere identificate e tracciate, rendendone estremamente difficile la commercializzazione, e continueremo a fare ciò che amiamo ogni giorno". "Un furto può portare via grandi vini, per un valore commerciale di oltre 280.000 euro, ma non può portare via il lavoro, la passione e la dedizione che da anni mettiamo nel nostro ristorante" concludono. 

Uno dei vini più prestigiosi al mondo

 Il Romanée-Conti è considerato da molti esperti uno dei vini più prestigiosi e ricercati al mondo. Prodotto in un piccolo vigneto della Borgogna, nel comune di Vosne-Romanée, nasce esclusivamente da uve Pinot Noir coltivate con grande cura e secondo rigorosi standard qualitativi. La sua produzione estremamente limitata, la sua qualità eccezionale e a una straordinaria capacità di invecchiamento, ne ha fatto un simbolo di eccellenza enologica.

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