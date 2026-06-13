Genova, minacce e insulti tra vicini: "Ti faccio sbranare il gatto dal cane". Coppia verso il processo

A documentare i comportamenti ci sono le telecamere installate da alcuni dei condomini e foto e filmati fatti con lo smartphone. In uno degli episodi l'uomo, completamente nudo in giardino e con in mano un coltello, avrebbe minacciato a distanza un rider che consegnava delle pizze. Poste Italiane, a causa della presenza dei cani liberi, aveva sospeso il servizio di consegna dello posta per alcuni mesi, servizio ripristinato solo quando i condomini hanno fatto installare le cassette delle lettere all'esterno dei cancelli. Nell'appartamento della coppia dall'estate del 2023, quando i due si erano trasferiti dopo le denunce presentate per gli stessi motivi dai precedenti vicini di casa (finite in un fascicolo archiviato per prescrizione), si sono presentati parecchie volte i carabinieri per le liti fra i due sfociate anche in un'inchiesta per stalking dopo la denuncia della donna nei confronti dell'ex compagno. Il 22 giugno davanti alla giudice Elisa Scorza ci sarà l'udienza preliminare.