Anche postini avevano sospeso consegne

Genova, minacce e insulti tra vicini: "Ti faccio sbranare il gatto dal cane". Coppia verso il processo

 La procura ha chiesto il rinvio a giudizio un uomo di 66 anni e della sua ex compagna di 50 per stalking condominiale

13 Giu 2026 - 22:45
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La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio un uomo di 66 anni e della sua ex compagna di 50 per stalking condominiale. A presentare denuncia sono stati 13 condomini, esasperati e spaventati dai comportamenti soprattutto dell'uomo, che di lavoro fa il veterinario, tra insulti e minacce a tutto il vicinato. "Ti faccio sbranare il gatto dal mio cane", avrebbe detto più volte alla vicina del piano di sopra. E proprio il cane, o meglio due pastori cecoslovacchi, lasciati liberi di girare negli spazi condominiali delle villette di un comune del levante genovese, sono uno degli elementi al centro delle denunce.

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A documentare i comportamenti ci sono le telecamere installate da alcuni dei condomini e foto e filmati fatti con lo smartphone. In uno degli episodi l'uomo, completamente nudo in giardino e con in mano un coltello, avrebbe minacciato a distanza un rider che consegnava delle pizze. Poste Italiane, a causa della presenza dei cani liberi, aveva sospeso il servizio di consegna dello posta per alcuni mesi, servizio ripristinato solo quando i condomini hanno fatto installare le cassette delle lettere all'esterno dei cancelli. Nell'appartamento della coppia dall'estate del 2023, quando i due si erano trasferiti dopo le denunce presentate per gli stessi motivi dai precedenti vicini di casa (finite in un fascicolo archiviato per prescrizione), si sono presentati parecchie volte i carabinieri per le liti fra i due sfociate anche in un'inchiesta per stalking dopo la denuncia della donna nei confronti dell'ex compagno. Il 22 giugno davanti alla giudice Elisa Scorza ci sarà l'udienza preliminare.

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