Papa Leone ai pellegrini della Macerata-Loreto: "Siate missionari del Vangelo"

"Papa Leone XIV è lieto di inviare il suo saluto a tutti coloro prendono parte al pellegrinaggio a piedi da Macerata alla Santa Casa di Loreto". Durante la messa, che si è svolta all'interno dello stadio Helvia Recina di Macerata, è stato letto il messaggio di Papa Leone XIV, rivolto a coloro che sono pronti a mettersi in marcia per la 48esima edizione del pellegrinaggio. La funzione è stata celebrata dal cardinale Baldassarre Reina, vicario generale per la diocesi di Roma.
Nella sua lettera, arrivata attraverso il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, il pontefice invita i pellegrini a "crescere nel cammino alla sequela di Gesù per essere missionari del Vangelo specialmente davanti alle povertà materiali e spirituali del nostro tempo".
Leone XIV è già stato invitato all'edizione che si terrà tra due anni, che segnerà il cinquantennale della manifestazione. I pellegrini attraverseranno l'entroterra maceratese per arrivare, domenica all'alba, alla Santa Casa di Loreto (Ancona).
Il tema della 48esima edizione è racchiuso nella domanda che Natanaele rivolge a Gesù: "Come mi conosci?". Anche il vescovo di Macerata, monsignor Nazareno Marconi, ha voluto inviare un messaggio ai pellegrini, ricollegandosi al tema scelto. "Il mio augurio - scrive il vescovo - è che il cammino di questa notte nel silenzio, nella preghiera, nell'ascolto della Parola di Dio e di testimonianze di vita vera, ci aiuti a somigliare di più a Natanaele, il discepolo della verità".