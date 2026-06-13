Papa Leone ai pellegrini della Macerata-Loreto: "Siate missionari del Vangelo"

"Papa Leone XIV è lieto di inviare il suo saluto a tutti coloro prendono parte al pellegrinaggio a piedi da Macerata alla Santa Casa di Loreto". Durante la messa, che si è svolta all'interno dello stadio Helvia Recina di Macerata, è stato letto il messaggio di Papa Leone XIV, rivolto a coloro che sono pronti a mettersi in marcia per la 48esima edizione del pellegrinaggio. La funzione è stata celebrata dal cardinale Baldassarre Reina, vicario generale per la diocesi di Roma.