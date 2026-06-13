48esima edizione della marcia

Papa Leone ai pellegrini della Macerata-Loreto: "Siate missionari del Vangelo"

Il messaggio ai giovani in pellegrinaggio. Messa con il cardinale Reina

13 Giu 2026 - 21:20
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Vatican News

© Vatican News

"Papa Leone XIV è lieto di inviare il suo saluto a tutti coloro prendono parte al pellegrinaggio a piedi da Macerata alla Santa Casa di Loreto". Durante la messa, che si è svolta all'interno dello stadio Helvia Recina di Macerata, è stato letto il messaggio di Papa Leone XIV, rivolto a coloro che sono pronti a mettersi in marcia per la 48esima edizione del pellegrinaggio. La funzione è stata celebrata dal cardinale Baldassarre Reina, vicario generale per la diocesi di Roma.

Google Preferred Site

Nella sua lettera, arrivata attraverso il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, il pontefice invita i pellegrini a "crescere nel cammino alla sequela di Gesù per essere missionari del Vangelo specialmente davanti alle povertà materiali e spirituali del nostro tempo".

Leone XIV è già stato invitato all'edizione che si terrà tra due anni, che segnerà il cinquantennale della manifestazione. I pellegrini attraverseranno l'entroterra maceratese per arrivare, domenica all'alba, alla Santa Casa di Loreto (Ancona).

Il tema della 48esima edizione è racchiuso nella domanda che Natanaele rivolge a Gesù: "Come mi conosci?". Anche il vescovo di Macerata, monsignor Nazareno Marconi, ha voluto inviare un messaggio ai pellegrini, ricollegandosi al tema scelto. "Il mio augurio - scrive il vescovo - è che il cammino di questa notte nel silenzio, nella preghiera, nell'ascolto della Parola di Dio e di testimonianze di vita vera, ci aiuti a somigliare di più a Natanaele, il discepolo della verità".

Ti potrebbe interessare

videovideo
papa leone xiv

Sullo stesso tema