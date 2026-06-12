Papa Leone: "Cari fratelli migranti rispettate le leggi del Paese che vi accoglie" | E ai trafficanti di esseri umani: "Fermatevi"

E poi si è rivolto ai trafficanti di esseri umani. "Da questa piazza voglio rivolgere una parola chiara a coloro che organizzano percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie. Fermatevi! Convertitevi!". E ancora: "Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri - tuona Leone - non darà pace, né onore, né futuro. Per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso, dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Spezzate quelle catene e liberate coloro che tenete sotto il vostro dominio"