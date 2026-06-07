"Six Seven", cos'è e che significa il meme della Gen Alpha che piace a Papa Leone

Sui social, le mode sono ancora più veloci che nella vita reale e fanno presto a essere dimenticate. Tra quelle più durature e più vive nella memoria degli utenti, che si basa più o meno sullo stesso principio di nonsense del "Six Seven", c'è quello dei "Brainrot italiani", viralissimi nei primi mesi del 2025: strani mostri, disegnati con l'intelligenza artificiale come fossero cartoni animati, creati - principalmente, ma non solo - associando immagini di oggetti e di animali, con dei nomi ridicoli e magari anche sconnessi dal personaggio (se si cerca di "Tralalero Tralalà", per esempio, apparirà uno squalo con le gambe che indossa delle sneakers). Oppure, per tornare a un meme di ideazione americana, la scorsa estate internet era invaso da "Skibidi Boppy", un suono onomatopeico che non vuol dire assolutamente niente, ma che tutti gli utenti dei social avranno sentito almeno una volta scrollando tra i reel.