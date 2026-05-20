C'è una domanda che negli ultimi mesi è diventata quasi un riflesso collettivo: quando è cambiato tutto? Dietro meme, post nostalgici e slogan come "il 2026 è il nuovo 2016" si nasconde qualcosa di più profondo di una semplice moda social. Il 2016 è stato trasformato in un rifugio emotivo, un anno percepito come più leggero, più semplice, forse persino più felice. Ma se quella nostalgia fosse soltanto un'illusione costruita col senno di poi? È da questo cortocircuito tra memoria e realtà che nasce "10 anni fa: 2016 Greatest Hits", il nuovo podcast narrativo prodotto da Dr Podcast per Winkler, azienda specializzata in sistemi impermeabilizzanti per tetti, terrazzi, balconi, piscine e lega. Un progetto che sceglie di non celebrare il 2016 come ultimo anno felice, ma di analizzarlo come il momento in cui il presente ha iniziato a prendere forma. Le puntate sono disponibili a cadenza settimanale su Spotify, YouTube e le principali piattaforme di streaming.