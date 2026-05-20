"Il 2016 non è mai finito": arriva il podcast che smonta la nostalgia di un'epoca diventata mito
Da David Bowie a Pokémon Go, dalla trap italiana agli algoritmi dei social la nuova serie condotta dallo speaker Corrado Sabia rilegge l'anno simbolo
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C'è una domanda che negli ultimi mesi è diventata quasi un riflesso collettivo: quando è cambiato tutto? Dietro meme, post nostalgici e slogan come "il 2026 è il nuovo 2016" si nasconde qualcosa di più profondo di una semplice moda social. Il 2016 è stato trasformato in un rifugio emotivo, un anno percepito come più leggero, più semplice, forse persino più felice. Ma se quella nostalgia fosse soltanto un'illusione costruita col senno di poi? È da questo cortocircuito tra memoria e realtà che nasce "10 anni fa: 2016 Greatest Hits", il nuovo podcast narrativo prodotto da Dr Podcast per Winkler, azienda specializzata in sistemi impermeabilizzanti per tetti, terrazzi, balconi, piscine e lega. Un progetto che sceglie di non celebrare il 2016 come ultimo anno felice, ma di analizzarlo come il momento in cui il presente ha iniziato a prendere forma. Le puntate sono disponibili a cadenza settimanale su Spotify, YouTube e le principali piattaforme di streaming.
Condotto dallo speaker e autore Corrado Sabia, il podcast si sviluppa in dieci episodi settimanali disponibili su Spotify, YouTube e sulle principali piattaforme streaming. Le prime due puntate "Il 2016, un anno bestiale" e "Tecnologia: pensavamo fosse il futuro, invece era l’inizio" sono già online e chiariscono subito la direzione del racconto: non nostalgia, ma rilettura critica del passato prossimo.
Il 2016 come soglia storica
La forza del podcast sta proprio nel cambio di prospettiva. Il 2016 non viene raccontato come un album di ricordi pop, ma come una soglia storica in cui fenomeni apparentemente scollegati hanno iniziato a ridisegnare il nostro modo di vivere, comunicare e consumare cultura. È l’anno in cui la tecnologia smette di sembrare futuristica e diventa invisibile, incorporata nella quotidianità attraverso smartwatch, auricolari wireless e piattaforme digitali sempre più pervasive. È anche il momento in cui gli algoritmi iniziano a decidere cosa vediamo online, modificando il linguaggio stesso di internet: i feed non sono più cronologici, i meme diventano linguaggio universale e il dibattito pubblico si sposta definitivamente sulle piattaforme.
Parallelamente cambia anche l'immaginario collettivo. Il mondo della musica perde due icone assolute come David Bowie e Prince, mentre nuove scene ridefiniscono il presente: Drake domina le classifiche globali con One Dance e in Italia emergono artisti come Sfera Ebbasta, Ghali e Rkomi, segnando l'esplosione definitiva della trap.
Dalle serie tv ai videogiochi: la cultura diventa esperienza condivisa
Il podcast attraversa anche la trasformazione dell'intrattenimento contemporaneo. Stranger Things non è soltanto una serie di successo: diventa il modello della serialità globale capace di fondere nostalgia, piattaforme streaming e cultura pop. Nel frattempo Pokémon Go porta il videogioco fuori dagli schermi, trasformando città e piazze in spazi di esperienza collettiva, mentre No Man's Sky rappresenta il primo grande caso moderno di hype disatteso.
Anche moda e linguaggi visivi cambiano rapidamente. La vaporwave influenza estetica e trend, Chiara Ferragni consolida il proprio successo globale e brand come Supreme e Champion diventano simboli culturali prima ancora che commerciali. In Italia, invece, Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi inaugura definitivamente la stagione dei tormentoni nati sui social.
Lo sport e il racconto dell'impossibile
Nel 2016 cambia anche il modo di vivere lo sport, sempre più trasformato in narrazione globale e immediata. Il Leicester City F.C. di Claudio Ranieri vince una storica Premier League ribaltando ogni pronostico; Usain Bolt e Simone Biles dominano le Olimpiadi di Rio; il Portogallo nazionale di calcio conquista Euro 2016 e i Cleveland Cavaliers firmano una delle rimonte più incredibili della storia NBA contro i Golden State Warriors. Sono eventi che il podcast utilizza non soltanto come ricordi condivisi, ma come segnali di un cambiamento culturale più ampio: il passaggio definitivo a un mondo dominato dal racconto in tempo reale, dalla viralità e dalla partecipazione continua del pubblico.