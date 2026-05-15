"Storie che non finiscono mai", il ciclismo italiano diventa un videopodcast

A condurre la serie è ancora una volta Riccardo Magrini, ex professionista e oggi tra le voci più amate del ciclismo televisivo. Accanto a lui, protagonisti che hanno vissuto questo sport da prospettive diverse: campioni, tecnici e giornalisti capaci di ricostruire sessant’anni di storia italiana sulle due ruote. "Ho scelto personalmente gli ospiti, sono persone con cui ho condiviso una vita di ciclismo - racconta Magrini - Ripercorrere insieme quei momenti è stato emozionante. Il sessantesimo anniversario di Sofidel ci ha dato l’occasione perfetta per raccontare sei decenni di sport e cambiamenti".