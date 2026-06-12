L'aereo di Papa Leone XIV ha un problema tecnico e non decolla da Tenerife: re Felipe sale a bordo e lo scorta in sala vip

Il suo ritorno a Roma dalle Canarie era previsto per le ore 16, con decollo da Santa Cruz de Tenerife e, data la durata indicativa di 4 ore e 40, avrebbe dovuto atterrare a Roma alle 20:40. Ma rispetto al calendario previsto Robert Francis Prevost era già un’ora in ritardo perché la messa nella piazza centrale di Tenerife è iniziata in ritardo e si è prolungata più del previsto. Giunto all’aeroporto alle 17 (16 ora locale), il pontefice si è accomiatato dal re Filippo ed è salito sul velivolo dove già lo attendevano i circa 80 giornalisti al seguito, ma poco dopo il sovrano spagnolo è salito a sua volta a bordo ed è ridisceso a terra con il papa perché sull’aereo è stato registrato quello che viene definito “un problema tecnico” al quale i tecnici dell’Iberia starebbero lavorando.