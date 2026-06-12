L'aereo di Papa Leone XIV ha un problema tecnico e non decolla da Tenerife: re Felipe sale a bordo e lo scorta in sala vip

Niente rientro a Roma per Papa Leone XIV almeno per il momento. A causa di un problema tecnico legato al forte vento sopravvenuto quando il volo papaple stava per iniziare le fasi di decollo, il comandante è stato costretto ad annullare le operazioni di partenza e rimanere a terra. È stato lo stesso comandante a spiegare la situazione a Prevost e tutti i presenti (scorta e 80 giornalisti al seguito). Dopo pochi minuti lo stesso re Felipe che si era appena congedato dal papa è salito a bordo dell'aereo per invitare il pontefice a scendere e attendere nella sala vip della base aerea di Tenerife la soluzione del problema.
Tecnici al lavoro
Come spiegato dal comandante del volo Iberia in un nuovo annuncio a bordo del velivolo, il problema tecnico è stato dovuto al forte vento. Si sta procedendo alle operazioni di risoluzione con una prova su pista. Il Papa è comunque ancora in attesa nella sala Vip della base aerea di Tenerife.
L'atterraggio a Roma era previsto per le 20:40
Il suo ritorno a Roma dalle Canarie era previsto per le ore 16, con decollo da Santa Cruz de Tenerife e, data la durata indicativa di 4 ore e 40, avrebbe dovuto atterrare a Roma alle 20:40. Ma rispetto al calendario previsto Robert Francis Prevost era già un’ora in ritardo perché la messa nella piazza centrale di Tenerife è iniziata in ritardo e si è prolungata più del previsto. Giunto all’aeroporto alle 17 (16 ora locale), il pontefice si è accomiatato dal re Filippo ed è salito sul velivolo dove già lo attendevano i circa 80 giornalisti al seguito, ma poco dopo il sovrano spagnolo è salito a sua volta a bordo ed è ridisceso a terra con il papa perché sull’aereo è stato registrato quello che viene definito “un problema tecnico” al quale i tecnici dell’Iberia starebbero lavorando.