Spagna, Papa Leone XIV incontra le vittime degli abusi del clero: "La Chiesa sia un luogo sicuro"

Papa Leone XIV ha incontrato presso la Nunziatura Apostolica a Madrid sei vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna, accompagnate da personale ecclesiale impegnato nell'opera di vicinanza alle vittime. Ne da notizia una nota della Sala stampa della Santa Sede che specifica che "nel corso della conversazione, durata quasi un'ora, a partire dalle proprie dolorose vicende personali ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici". Il Papa, si riferisce ancora, "ha ascoltato con affetto e attenzione, ha assicurato la sua vicinanza, e quella di tutta la comunità ecclesiale, e il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi e la Chiesa possa realmente essere luogo sicuro e spiritualmente sano, dove le ferite trovino conforto e guarigione".