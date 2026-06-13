Teramo, denunciato per maltrattamento di animali: cucciolo di pitbull sequestrato

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Giulianova (Teramo) hanno segnalato, in stato di libertà alla Procura di Teramo, un uomo del posto per maltrattamento di animali. Sul lungomare Spalato avrebbe scaraventato un cucciolo di pitbull di sua proprietà contro il parabrezza di un'auto in sosta, causandogli contusioni e lesioni in corso di valutazione da parte del veterinario della Asl di Teramo. L'animale, dopo le cure, è stato sottoposto a sequestro preventivo e affidato a un'associazione animalista.