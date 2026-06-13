Milano, nel quartiere NoLo uomo trovato morto in casa con un colpo alla testa

Un uomo di 61 anni è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Oxilia, zona NoLo, a Milano: dalle prime indicazioni l'uomo sarebbe stato colpito alla testa forse con un corpo contudente. Diverse le tracce di sangue ritrovate. Ad allertare le forze dell'ordine una persona, che ha dichiarato di conoscere il 61enne, spaventata perché da ore non aveva sue notizie e non lo trovava in casa.