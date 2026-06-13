Sul posto i carabinieri

Milano, nel quartiere NoLo uomo trovato morto in casa con un colpo alla testa

In un'abitazione in via Nino Oxilia non lontano dalla Stazione Centrale

13 Giu 2026 - 19:04
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Un uomo di 61 anni è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Oxilia, zona NoLo, a Milano: dalle prime indicazioni l'uomo sarebbe stato colpito alla testa forse con un corpo contudente. Diverse le tracce di sangue ritrovate. Ad allertare le forze dell'ordine una persona, che ha dichiarato di conoscere il 61enne, spaventata perché da ore non aveva sue notizie e non lo trovava in casa.

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Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, allertati dal 118, dopo che una vicina di casa si era offerta di aprire l'appartamento con un mazzo di chiavi che aveva, senza riuscirci. L'uomo è stato trovato riverso a terra: sul posto sono arrivati i carabinieri, allertati dai soccorritori, con la sezioni rilievi della scientifica. Sono ora in corso le indagini da parte degli uomini dell'Arma.

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