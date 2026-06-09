È stato fermato a Bardonecchia, il Comune più a ovest di tutta Italia che si appoggia sul confine con la Francia, il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Il fermato probabilmente stava tentando di attraversare l confine e far perdere le sue tracce in Francia. Entrambi, come le altre quindici persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbero prima dichiarato di far parte dei "Latin Kings", celebre gang criminale di strada latinoamericana ormai diventata transnazionale.