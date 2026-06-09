Omicidio a Milano Certosa, fermato anche il secondo ricercato | Il complice in cella già noto per un'aggressione a mazzate
Il 19enne già in carcere per l'omicidio di Milano Certosa, nel 2024 avrebbe spaccato una mazza da baseball in testa a un rivale in amore
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È stato fermato a Bardonecchia, il Comune più a ovest di tutta Italia che si appoggia sul confine con la Francia, il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Il fermato probabilmente stava tentando di attraversare l confine e far perdere le sue tracce in Francia. Entrambi, come le altre quindici persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbero prima dichiarato di far parte dei "Latin Kings", celebre gang criminale di strada latinoamericana ormai diventata transnazionale.
L'altro fermato: il soprannome "vigliacco" e l'aggressione a colpi di mazza da baseball
Si trova già in carcere invece Jefferson Smit Echevarra Verano, il 19enne peruviano che si è detto innocente davanti al gip. Secondo la procura di Milano sarebbe tra le persone che hanno colpito mortalmente il 22enne la sera del 26 maggio, dopo essere stato aggredito da 17 persone. Noto all'interno del branco come Bellako, nome di una band spagnola traducibile come "vigliacco", nel 2025 era già al centro di guai giudiziari per una violentissima aggressione con mazze da baseball.
In data 17 aprile 2025 gli era stata notificata una misura di permanenza domiciliare, misura corrispondente agli arresti domiciliari ma disposta dal tribunale per i minorenni. Il 19enne aveva eletto come domicilio una comunità di Urbino. Il ragazzo era indagato, insieme con altri tre coetanei di origine sudamericana per l'aggressione a un giovane avvenuta l'8 gennaio 2024 a Vimodrone, in provincia di Milano. Una spedizione punitiva nata dalla lite per una ragazza, nel corso della quale la vittima era stata colpita selvaggiamente anche con mazze da baseball, una delle quali si era addirittura spezzata sulla sua testa.