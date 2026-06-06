Omicidio a Milano Certosa, Ibarra massacrato da 17 persone quando era a terra

Secondo la ricostruzione della procura, il gruppo di aggressori - in totale 17 giovani sudamericani e italiani, vestiti di nero - si sarebbe inizialmente scontrato con Gianluca Ibarra Silvera, suo fratello, suo padre e un suo amico intorno alle 21.50 nel sottopasso della stazione. L'aggressione sarebbe avvenuta successivamente come un'azione "preordinata e coordinata". I 17 giovani si sarebbero infatti disposti, come si legge nel decreto, "lungo la banchina del binario 1 controllando le eventuali vie di fuga". Poi si sarebbero avvicinati progressivamente accerchiando i tre e "fissandoli con lo sguardo in modo minaccioso, strisciando per terra le bottiglie di vetro che avevano in mano e mettendo le mani all'interno delle proprie tasche dei pantaloni e dei borselli che avevano a tracolla". Appena i tre hanno iniziato a scappare, li avrebbero inseguiti urlando in spagnolo: "Fermatevi, figli di p*****a, stronzi", e lanciando sassi, bottiglie e lame.