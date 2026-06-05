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Milano Certosa, 22enne ucciso in stazione: un fermo

E' uno degli otto giovani rintracciati dalla Mobile e perquisiti

05 Giu 2026 - 21:44
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C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli otto giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'hinterland. Gli investigatori della Squadra Mobile, delegati dal pm Elio Ramondini e dall'aggiunta Bruna Albertini, stanno intanto interrogando gli altri sette perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti.

Milano Certosa, 22enne ucciso in stazione: un fermo

 Il fermato sarebbe un 19enne di origini peruviane. La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, ipotizza nei suoi confronti l'omicidio aggravato.

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Le perquisizioni

 Nel pomeriggio erano state effettuate dalla Squadra Mobile, su delega della Procura, una serie di perquisizioni nell'hinterland di Milano per individuare i responsabili dell'omicidio. Gli agenti in particolare hanno perquisito gli otto giovani alla ricerca di elementi per far luce sul delitto. Nei giorni scorsi molti i riscontri tecnici, tra cui sopralluoghi, esame di immagini e audizioni che hanno portato al fermo delle ultime ore.

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