Milano Certosa, 22enne ucciso in stazione: un fermo

C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli otto giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'hinterland. Gli investigatori della Squadra Mobile, delegati dal pm Elio Ramondini e dall'aggiunta Bruna Albertini, stanno intanto interrogando gli altri sette perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti.