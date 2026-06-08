Omicidio a Milano Certosa, il fermato al gip: "Non l'ho ammazzato io"

Il 19enne, in carcere dalla sera di venerdì 5 giugno, ha parlato di "screzi", "scontri" e "regolamenti di conti" che c'erano stati anche nei giorni precedenti con la gang antagonista, anche se ha detto di non sapere se Ibarra faceva parte degli Ms-13, che "stanno stabilmente in zona Certosa". La famiglia del 22enne ucciso ha sempre ribadito che il ragazzo, che non aveva alcun precedente, era solo un giovane lavoratore che quella sera era col padre, con il fratello e con un amico. Il legale del fermato ha spiegato che, se la gip confermerà il carcere, lui presenterà istanza di domiciliari. Jefferson Smit Echevarra Verano ha messo a verbale di far parte "da tempo dei Latin Kings". E ha sostenuto che c'è stato "un secondo scontro in orario notturno verso le 21 e che quel gruppo di tre, quattro, era armato". Ha insistito sul fatto che lui, come riferito dal legale, "non ha contributo all'azione dell'omicidio". Per la difesa, le immagini mostrano il 19enno solo "salire e scendere le scale per attraversare i binari". A suo carico, in relazione alle coltellate sferrate su Ibarra, almeno quattro, alcune testimonianze, tra cui quella del fratello della vittima e i riconoscimenti fotografici.