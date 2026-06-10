Maltempo, ondata di vento, pioggia e grandine sulla Lombardia

Nella giornata di mercoledì un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei Comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate una trentina di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente - a causa delle forti raffiche di vento - la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica.