Maltempo, ondata di vento, pioggia e grandine sulla Lombardia

Nella giornata di mercoledì un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei Comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate una trentina di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente - a causa delle forti raffiche di vento - la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica.
Disagi per automobilisti e soccorritori
Le ambulanze che dovevano recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate Milanese hanno riscontrato serie difficoltà a operare a causa della caduta di alcuni alberi sulla carreggiata. A Novate Milanese, invece, i vigili hanno soccorso una motociclista che era rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero caduti a causa delle forte raffiche di vento. Le sue condizioni non sono gravi.
Nella Bergamasca, tra Dalmine e Capriate, decine di automobilisti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata.