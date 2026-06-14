Salerno, studentessa in coma da 18 mesi bocciata a scuola per le "troppe assenze"

Ha 17 anni ed è iscritta a un istituto superiore in provincia di Salerno ma da dicembre 2024 è in coma a causa di una grave patologia cerebrale. A giugno 2025, nonostante diversi mesi di assenza, era stata ammessa alla classe successiva. Adesso invece la scuola ha comunicato alla famiglia che la giovane è da ritenersi "non classificata" negli scrutini e quindi bocciata, a causa delle troppe assenze che non hanno permesso la sua valutazione. Il padre della ragazza avrebbe reagito alla notizia della bocciatura della figlia inviando una lettera all'istituto in cui avrebbe definito "offensivo e disumano" l'esito dello scrutinio, chiedendone l'annullamento.