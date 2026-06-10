Esami di Terza Media al via, ma niente paura: bocciato solo lo 0,1%, voto massimo per il 10% dei candidati

Il primo passo è ovviamente l'ammissione, che non è automatica ma richiede di aver frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale, aver svolto i test INVALSI ad aprile e possedere un voto in condotta non inferiore a sei. Un dettaglio importante, a discrezione del Consiglio di classe, è la possibilità di essere ammessi anche qualora si abbiano delle insufficienze in alcune discipline, valutando il percorso globale del triennio.