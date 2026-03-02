Iscrizioni a scuola, il liceo scientifico si prende (quasi) tutto:  scelto da 1 studente su 5

Ma quali sono state, nei fatti, le scelte delle ragazze e dei ragazzi di terza media per il loro futuro? Ecco i numeri principali, sintetizzati da Skuola.net: come fa notare il direttore del portale Daniele Grassucci “c’è qualche sorpresa in un mare di conferme: da quando l’allora ministro Gelmini ha riformato gli indirizzi delle scuole superiori, aumentando a dismisura l’offerta dei licei - creando una branca dello Scientifico senza il Latino, trasformando un istituto professionalizzante come le magistrali nel Liceo delle Scienze Umane - abbiamo assistito ad una inesorabile avanzata, di oltre 10 punti percentuali, dei Licei a scapito dei Tecnici e dei Professionali, come anche a un ridimensionamento del Classico”.