Professioni sanitarie, il lavoro è (quasi) assicurato: subito occupati 9 laureati su 10 | Podologi, igienisti dentali e fisioterapisti al top

Volano podologi, igienisti dentali, fisioterapisti, infermieri e logopedisti - Più nel dettaglio, quando parliamo di professioni sanitarie, il pensiero corre immediatamente agli infermieri, ma il ventaglio delle possibilità è ben più ampio. In ogni caso, l'area di Infermieristica e Ostetricia guida la truppa quanto a crescita occupazionale, con un aumento che tocca l'89,1% (+4,0 punti rispetto all'85,1% precedente). Anche l'area della Riabilitazione e quella Tecnica segnano rialzi robusti, attestandosi rispettivamente all'88,5% (+2,1%) e all'84,9% (+2,9%). L'unica area che registra una flessione è quella della Prevenzione, che passa dall'81,6% al 77,9% (-3,7%).