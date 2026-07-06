Immigrazione, il boomerang di Trump: la stretta sugli studenti stranieri impoverisce i campus

L'erosione del soft power americano - L'effetto più profondo, però, potrebbe essere meno immediato e più difficile da quantificare. Per oltre mezzo secolo le università americane sono state uno dei più efficaci strumenti di soft power degli Stati Uniti: hanno formato generazioni di leader politici, imprenditori, scienziati e intellettuali provenienti da tutto il mondo, creando un legame duraturo con il Paese e diffondendone valori, cultura e capacità di innovazione. Se il messaggio percepito all'estero è quello di un'America meno accogliente e più diffidente verso chi arriva da fuori, studenti e ricercatori potrebbero orientarsi verso destinazioni considerate più accessibili, dal Canada al Regno Unito, fino a molte università europee e asiatiche. Una perdita che difficilmente potrà essere recuperata nel breve periodo.