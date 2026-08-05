Maturità, promosso il 99,8% degli studenti: boom di diplomati con lode (soprattutto al Sud)

Nel complesso i 60 sono stati il 4,1%, il 26% dei maturandi ha preso una votazione tra 61 e 70, il 30,1% ha ottenuto un voto nella fascia 71-80 mentre il 19,7% in quella 81-90. Infine, l'11,9% ha preso tra il 91 e il 99, il 100 è andato al 5,3% e il 100 e lode al 2,9%. Lo scorso anno scolastico 2024-2025 il 2,8% aveva preso 100 e lode; il 7,1% aveva ottenuto il 100, l'11% si era fermato tra il 91 e il 99, il 18% aveva ottenuto tra l'81 e il 90, mentre il 29,3% aveva avuto tra il 71 e 80, il 26% tra 61 e 70 e infine il 60 era andato al 4,9% dei maturandi.

