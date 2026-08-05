Maturità, promosso il 99,8% degli studenti: boom di diplomati con lode (soprattutto al Sud)

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Il 99,8% dei 530mila maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode: hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del Sud, oltre trecento in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100/100, comunque il massimo dei voti, che passa dal 7,1 del 2025 al 5,3. Ed i licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi: il Classico si attesta all'8 per cento e lo Scientifico al 6,1. I numeri li fornisce il ministero dell'Istruzione.
I voti più alti nelle Regioni in cui le prove Invalsi vanno peggio
Tuttavia un dato balza all'occhio: i voti più alti vengono ottenuti nei territori che alle prove Invalsi, sia alle ultime delle scorse settimane, sia in quelle delle edizioni passate, registrano le performance peggiori: i diplomati con lode sono infatti ben 3.018 in Campania, 2.104 in Puglia, 1.165 nel Lazio, 1928 in Sicilia, 1.042 in Calabria mentre sono solo 760 in Lombardia, 523 in Veneto, 482 in Toscana, addirittura 185 in Liguria e 150 in Friuli Venezia Giulia. E dunque le aree con maggiori difficoltà di apprendimento certificate finiscono per essere quelle in cui i maturandi ottengono le eccellenze maggiori.
Le fasce di voto
Nel complesso i 60 sono stati il 4,1%, il 26% dei maturandi ha preso una votazione tra 61 e 70, il 30,1% ha ottenuto un voto nella fascia 71-80 mentre il 19,7% in quella 81-90. Infine, l'11,9% ha preso tra il 91 e il 99, il 100 è andato al 5,3% e il 100 e lode al 2,9%. Lo scorso anno scolastico 2024-2025 il 2,8% aveva preso 100 e lode; il 7,1% aveva ottenuto il 100, l'11% si era fermato tra il 91 e il 99, il 18% aveva ottenuto tra l'81 e il 90, mentre il 29,3% aveva avuto tra il 71 e 80, il 26% tra 61 e 70 e infine il 60 era andato al 4,9% dei maturandi.
Le lodi e le ammissioni
Nei licei il 100 e lode lo ha ottenuto il 4,3% dei maturandi, nei tecnici l'1,6%, nei professionali lo 0,7%. Il 100 è stato ottenuto dal 6,9% nei licei, dal 3,8% nei tecnici, dal 2,8% nei professionali. Il 60 lo hanno preso il 2,7% degli studenti dei licei, il 5,8 ai tecnici e lo stesso 5,8% ai professionali. All'esame è stato ammesso il 96,7% dei candidati scrutinati (nell'anno scolastico 2024/2025 la percentuale era pari al 96,5%). Il numero dei diplomati finali è invariato rispetto all'anno scolastico 2024/2025.