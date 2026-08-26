Esami di riparazione: per uno studente su sei promozione in bilico, ma (di solito) 9 su 10 ce la fanno

Un caso del tutto unico, infine, è rappresentato dal Trentino Alto Adige, dove gli esami di riparazione - aboliti una trentina d’anni fa - non sono più stati ripristinati: qui vale ancora il vecchio metodo, quindi una o più insufficienze si recuperano durante l’anno successivo. Insomma, qui i conti si fanno alla fine dell’anno successivo, e non a caso il tasso di bocciature è del 6,8%, tra i più alti del Paese.