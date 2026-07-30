Metà delle vacanze estive scolastiche è già passata: delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione - l’interruzione più lunga dell’Europa a 27 - ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. Certo, c’è il Piano Scuola Estate, che ha finanziato progetti di aperture straordinarie sul territorio nazionale durante i mesi più caldi, e la sperimentazione della regione Emilia-Romagna, che vuole dare un tempo aggiuntivo di aggregazione agli alunni delle scuole primarie, nella prima metà di settembre. Ma si tratta di iniziative a macchia di leopardo e su base volontaria.