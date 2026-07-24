Compiti delle vacanze: studenti carichi come somari e prof che incrementano la lista a scuole chiuse tramite il registro elettronico

“Limitare l’uso del registro elettronico da parte dei docenti in orario non scolastico - fa notare Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net - a questo punto sta diventando un imperativo categorico perché, a quanto pare, le raccomandazioni restano tali: è inaccettabile che gli studenti e le famiglie debbano vivere i momenti di pausa didattica perennemente connessi al registro per paura che qualche docente si svegli e assegni compiti da svolgere in tempo per il rientro in classe”.