Un servizio di ascolto e consulenza per affrontare situazioni di fragilità e vulnerabilità negli adolescenti. Si chiama "AscoltaMi" ed è il nuovo il progetto messo in campo dal ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, per il supporto psicologico agli studenti di medie e superiori. E nelle scuole è già boom di richieste.