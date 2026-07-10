L'inizio delle vacanze estive viene accolto come il periodo migliore per rilassarsi e staccare la spina, ma per milioni di famiglie la realtà è ben diversa: con la chiusura delle scuole si riapre la sfida di bilanciare lavoro e cura dei figli. Quasi sette genitori su dieci - per la precisione, il 69% -vivono con forte apprensione l'organizzazione della cura dei bambini durante le vacanze scolastiche, stando a quanto rivelato da una nuova ricerca di International Workplace Group (Iwg), che si occupa di fornire spazi e soluzioni per il lavoro ibrido. La soluzione, per il 18% degli intervistati, è l'accesso a uno spazio di lavoro flessibile vicino casa come la soluzione più efficace.