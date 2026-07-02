Lenor lancia Bolle di Profumo 2.0, la nuova generazione di microcapsule

Lenor ha lanciato le nuove Bolle di Profumo 2.0: si tratta di una tecnologia sviluppata per offrire una fragranza più persistente e una freschezza che accompagna i capi durante tutta la giornata. Al centro c’è l'evoluzione della tecnologia di microincapsulazione già utilizzata: le fragranze vengono infatti racchiuse in microcapsule polimeriche che proteggono le molecole di profumo dall'ossidazione e dall'evaporazione, e ne favoriscono l'adesione alle fibre tessili durante il lavaggio. Una volta fissate ai tessuti, queste rimangono attive anche dopo l'asciugatura e rilasciano la fragranza progressivamente nel tempo.
Le performance di Bolle di Profumo 2.0
Adesso, con Bolle di Profumo 2.0, Lenor ha introdotto una microcapsula riprogettata: il suo rivestimento è stato infatti reso più robusto e stabile, così da preservare la fragranza più a lungo. In base a test di laboratorio, dopo 40 sollecitazioni le Bolle di Profumo 2.0 conservano il 41% della fragranza originale, il doppio rispetto alla precedente generazione di prodotti. A questo risultato contribuisce anche un incremento fino al 35% del numero di microcapsule presenti nella nuova formulazione.
Cosa desiderano i consumatori
"Dalle nostre ricerche emerge che i consumatori desiderano una freschezza che duri tutto il giorno”, ha spiegato Vittorio Sapio, Direttore Marketing e Commerciale della divisione Cura dei Tessuti e della Casa di P&G Italia. “Tuttavia, meno di uno su quattro giudica eccellente il profumo dei propri vestiti a fine giornata. Con le nuove Bolle di Profumo 2.0 abbiamo sviluppato una tecnologia che protegge la fragranza e la rilascia progressivamente durante l'utilizzo del capo, offrendo una sensazione di freschezza che si rinnova nel tempo”.