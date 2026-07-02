Lenor lancia Bolle di Profumo 2.0, la nuova generazione di microcapsule

Lenor ha lanciato le nuove Bolle di Profumo 2.0: si tratta di una tecnologia sviluppata per offrire una fragranza più persistente e una freschezza che accompagna i capi durante tutta la giornata. Al centro c’è l'evoluzione della tecnologia di microincapsulazione già utilizzata: le fragranze vengono infatti racchiuse in microcapsule polimeriche che proteggono le molecole di profumo dall'ossidazione e dall'evaporazione, e ne favoriscono l'adesione alle fibre tessili durante il lavaggio. Una volta fissate ai tessuti, queste rimangono attive anche dopo l'asciugatura e rilasciano la fragranza progressivamente nel tempo.